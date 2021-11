Covid, situazione stazionaria: un solo caso su pochi tamponi e ricoveri stabili

Due i guariti di giornata. Situazione ben diversa un anno fa: il confronto

Nessuna novità di rilievo sul fronte dell’emergenza Covid in Molise, come accade ogni lunedì. La situazione è stabile.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 22 novembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto i ricoverati totali restano 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

C’è stato, però, il ricovero momentaneo di una bimba di 4 anni di Guglionesi che è stata poi trasferito alla Federico II di Napoli.

Oggi si registrano un solo caso (Ferrazzano) su 273 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che cala allo 0,3%.

I guariti di giornata sono 2 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 341, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.032.

I guariti totali sono 14.174, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.506 cittadini.