Covid, situazione stabile: un solo contagio e un guarito. Tasso di positività allo 0,2%

Situazione, fortunatamente, stabile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid, nonostante l’arrivo della variante Delta abbia fatto salire il livello d’attenzione. I focolai esplosi la scorsa settimana sembrano essere, al momento, sotto controllo.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 2 luglio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non ci sono stati trasferimenti, non si registrano ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani resta di 3, tutti al Cardarelli e tutti in malattie infettive visto che la terapia intensiva da tempo è vuota.

Oggi si registra un solo contagio (un cittadino di Montenero di Bisaccia) su 353 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari allo 0,2%.

Un solo guarito di giornata e pertanto il numero degli attualmente positivi scende resta di 65, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.735.

I guariti totali sono 13.164, i decessi 492.

In isolamento si trovano 2.534 cittadini.