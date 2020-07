Covid, situazione stabile in Molise: nessun positivo, ma oggi non ci sono guariti

Situazione stabile in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio, sono stati processati 162 tamponi e non sono stati riscontrati casi positivi. Oggi, però, non si registrano guariti e pertanto gli attualmente positivi restano 9, mentre i totali da inizio emergenza sono sempre 446 su 23903 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata anche al Cardarelli dove resta un solo paziente ricoverato in malattie infettive. I guariti sono fermi a 413 e i decessi a 23.