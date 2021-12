Covid, situazione in peggioramento: 3 nuovi ricoveri. In Intensiva 4 pazienti

Raggiunta la soglia critica in Terapia Intensiva. Un dimesso e 3 nuovi casi

Situazione ancora in peggioramento in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Ben tre nuovi ricoverati al Cardarelli, uno dei quali in terapia intensiva. Si tratta di un 61enne di Torella del Sannio non vaccinato.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 13 dicembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 507.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: un paziente di Campochiaro e uno di Termoli sono stati ricoverati in Malattie Infettive, un cittadino di Torella del Sannio in Rianimazione.

Oggi c’è anche un dimesso: un paziente di Campomarino ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale. Pertanto i ricoverati totali salgono a 13, di cui 9 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Degli 13 ricoverati, 10 non sono vaccinati e 3 hanno due dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 3 nuovi casi su 290 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’1%.

I nuovi casi (3) sono:

1 Campochiaro

1 Termoli

1 Torella del Sannio

I guariti di giornata sono 6 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 195, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.390.

I guariti totali sono 14.674, i decessi 507. In isolamento si trovano 2.329 cittadini.