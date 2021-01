Covid, sindaco contro Asrem: “Nelle comunicazioni ufficiali si assite al caos e al delirio più totale”

“Ormai non ci sono più parole…. Nelle comunicazioni ufficiali che ASReM invia al sindaco ogni sera, – ha scritto il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele – si continua ad assistere al caos, o forse delirio, più totale. Siamo, infatti, passati dai contagi effettivi non inseriti, ai negativizzati rimasti in elenco. A Civitacampomarano, sempre nelle comunicazioni ASReM, si è passati dagli oltre 20 contagi del 27 gennaio ad averne 5 il 28…ed oggi 29 gennaio, si torna a quota 20, il tutto senza alcun tampone effettuato. Se da questi numeri devono partire contact tracing, indagine epidemiologica, puntuale rilevazione della diffusione della pandemia sul territorio, credo che si parta senza alcuna positiva premessa…ed i risultati, purtroppo, li vediamo, contrariamente alle maldestre pezze che si cerca di mettere, o addirittura a quell’ardire, che rasenta la sfacciataggine, di far passare le evidenze delle criticità quali sterili polemiche di bassa lega.

Il numero attuale dei positivi – ha concluso – è pari a 4.”