Covid: si svuota la terapia intensiva del Cardarelli, dimesso l’ultimo paziente. Oggi nessun positivo e 6 le persone guarite

203 i tamponi effettuati. Al Cardarelli 7 pazienti, 104 i casi attualmente positivi in regione

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna dell’Asrem non registra nessun nuovo positivo e nessun decesso. Non ci sono nemmeno ricoveri. Al contrario, c’è un dimesso. Si tratta dell’ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva, di Termoli, che proprio nella giornata odierna ha lasciato il reparto di rianimazione dove, dopo mesi, non ci sono più pazienti ricoverati a causa del Covid. 203 i tamponi effettuati nella giornata odierna: come anticipato nessun positivo. 6 invece le persone guarite. Attualmente sono 104 le persone positive in regione. 7 i pazienti al Cardarelli, tutti nel reparto di malattie infettive. 2.474 invece i soggetti che si trovano in isolamento. Fermo a 491 il numero delle persone decedute.