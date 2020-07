Covid, si spezza l’incantesimo: positivi 3 venezuelani ospiti di una struttura di Campobasso

Si interrompe nuovamente il periodo positivo in Molise dopo 9 giorni di relativa tranquillità. Oggi, martedì 21 luglio, sono stati riscontrati 3 nuovi contagi su 115 tamponi processati. Si tratta di tre cittadini venezuelani, ospiti di una struttura della Chiesa di Campobasso. L’Asrem in queste ore sta ricostruendo la catena epidemiologica e sta cercando di capire come siano arrivati nel capoluogo di regione. Sembrerebbe che siano giunti da un Paese dei Balcani e che pernottino a Campobasso già da qualche tempo. Le tre persone al momento sono asintomatiche.

Oggi si registra anche un guarito, un paziente di Campobasso. Pertanto gli attualmente piositivi salgono a 10 e i totali da inizio emergenza diventano 449 su un totale di 24883 tamponi processati.

Situazione invariata al Cardarelli dove resta ricoverata una sola persona in malattie infettive.

I guariti sono 416, i decessi fermi a 23.