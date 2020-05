Covid, si lavora alle riaperture e alla modifica del regolamento sui dehors

Una perdita tra il 30 e il 50% dei posti a sedere. E’ quello che si aspettano i proprietari dei bar di Termoli in vista della riapertura “distanziata” di lunedì. La paura c’è ed è tanta «ma dobbiamo alzare le saracinesche perché dobbiamo riprendere a lavorare». Il day after le dichiarazioni del Governatore del Molise, Donato Toma che ha ufficializzato le riaperture di bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste e qualsiasi altro negozio per lunedì 18 maggio, è la giornata della “corsa” a tornare alla normalità. Dopo due mesi di lockdown Corso Nazionale è tornato a popolarsi: c’è chi sistema i tavoli all’aperto fuori dai bar per accogliere le persone che vorranno sorseggiare un caffè seduti invece che farlo da asporto. C’è chi prepara dispenser di igienizzanti e tutto quello che occorrerà tenere a portata di mano in vista dell’ingresso dei primi clienti che, tutti sperano, non tarderà ad arrivare. Negli occhi, però, la paura e l’incertezza del futuro sono grandi. «Abbiamo paura del risvolto economico ovviamente – afferma il proprietario di un bar del centro – ma siamo stati chiusi più di due mesi e adesso è arrivato il momento di rialzare la saracinesca, rimboccarci le maniche e riprendere a lavorare». C’è chi, infatti, anche tra i bar aveva preferito non riprendere subito con l’attività da asporto ma aspettare la possibilità di rimettere i tavolini all’aperto. Cosa che, appunto, succederà da lunedì per un fine settimana che è caratterizzato dalla corsa alle sanificazioni e al “mettersi in regola”. A pesare sarà sicuramente il distanziamento che il Governo ha imposto a tutti «e che ci farà perdere tra il 30 e il 50% dei posti a sedere esterni». Inutile neanche contare quelli interni considerando anche la superficie dei locali di Termoli sicuramente non enorme a livello di metri quadri di spazio interno. Certo la bella stagione aiuterà (si spera) gli afflussi e il Comune starebbe pensando di aiutare i commercianti mettendo mano al regolamento per i dehors esterni di fatto “allargando” lo spazio a disposizione delle attività commerciali che ne fanno richiesta in maniera da “bilanciare” quello che si perde all’interno del locale con quello che si guadagna all’esterno. «Bisogna sempre vedere in quanti supereranno la paura e verranno a sedersi ai tavolini». Già la paura. C’è da fare i conti anche con quella perché se da un lato la volontà di tutti, termolesi in primis, è quella di tornare ad una vita la più normale possibile, dall’altro lato resta la paura di un virus che nessuno ancora conosce e che, soprattutto, nessuno sa ancora prevedere.

