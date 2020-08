Covid, si fermano i focolai in Molise: oggi nessun contagio. I positivi restano 33

Si ferma, dopo alcuni giorni di continuo incremento, la curva del contagio in Molise. Nella giornata odierna, lunedì 3 agosto, sono stati processati 127 tamponi e fortunatamente non sono stati riscontrati casi di positività.

Oggi non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 33, dei quali 32 sono asintomatici a domicilio, mentre al Cardarelli resta un ricoverato: si tratta del kosovaro di Pesche.

Restano, dunque, tre i focolai attivi in Molise: quello relativo al cluster dei venezuelani di Campobasso, quello dei kosovari di Pesche e quello dei kosovari di Isernia, oltre ai 2 migranti presenti nella struttura di campolieto: oggi, come detto, i focolai non si sono allargati.

Il numero totale dei positivi da inizio emergenza resta fermo a 477 su un totale di 27197 tamponi processati, compresi quelli di controllo. I guariti restano 421, mentre i decessi 23. Infine i soggetti in isolamento sono 46, quelli in sorveglianza 2.

La mappa del contagio riporta 24 casi a Campobasso (cluster venezuelani), 2 a Campolieto (immigrati), 4 a Isernia (kosovari) e 3 a Pesche (kosovari).