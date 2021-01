Covid, si chiude un gennaio tragico per il Molise: 76 decessi in un mese e 134 ricoveri

Il 56% di chi è finito in ospedale ha avuto un esito infausto. Il totale dei positivi è stato di 1774

Si è chiuso finalmente gennaio, un mese nero per il Molise. Il Covid ha fatto sentire i suoi effetti devastanti sulla nostra regione che nella seconda ondata è stata colpita in modo tragico dal virus. Soprattutto nel mese appena trascorso contagi, ricoveri e in particolar modo decessi sono aumentati in maniera esponenziale. Cluster in case di riposo, negli ospedali e in piccoli centri hanno caratterizzato l’andamento dell’epidemia.

Analizzando i dati che l’Azienda Sanitaria Regionale diffonde quotidianamente, emergono numeri impressionanti. A gennaio in Molise ci sono stati ben 76 decessi, il 28,3% del totale (268): per comprendere la portata di questo dato, basti pensare che nella prima ondata in Molise i morti sono stati in totale 24. Confrontando poi i diversi report si evince come nelle ultime settimane sia scesa in maniera preoccupante l’età media dei pazienti deceduti.

Altissimo anche il numero dei ricoveri: in un mese ci sono stati ben 134 ospedalizzati. Ed è molto alta la percentuale dei decessi tra i ricoverati. Se guardiamo i numeri, il 56,7% di chi è finito in ospedale a gennaio ha avuto un esisto infausto. Bisogna considerare, però, che alcuni decessi, pochi per la verità, ci sono stati anche all’interno delle case di riposo.

Il totale dei positivi a gennaio è stato di 1774, con una media di 57 contagi al giorno.

La curva è comunque in leggera discesa se si considera che i guariti nel mese appena trascorso sono stati 2298.

Un mese difficile per il Molise e, purtroppo, i prossimi giorni non fanno presagire nulla di buono se consideriamo i cluster importanti scoppiati in Basso Molise che hanno costretto il governatore a dichiarare la zona a Campomarino e i sindaci di Termoli e Larino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado. red