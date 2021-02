Covid, si chiude un febbraio drammatico per il Molise: 84 decessi e 217 ricoverati in un mese

Il 38,7% di chi è finito in ospedale a febbraio ha avuto un esisto infausto

Si è chiuso oggi febbraio, un mese drammatico per il Molise. E da domani, con l’inizio di marzo, partirà la zona rossa su tutto il territorio regionale per 15 giorni. Il mese appena trascorso è stato caratterizzato, purtroppo, dalla variante inglese che è dilagata prima in Basso Molise per poi espandersi in altre zone della regione. Questo ha portato ad un aumento importante di contagi e di conseguenza di ricoveri e decessi. Febbraio è stato anche il mese dell’arrivo dell’ospedale da campo della Croce Rossa e dei medici dell’Esercito: i 28 giorni più difficili per il Molise dall’inizio della pandemia.

Analizzando i dati che l’Azienda Sanitaria Regionale diffonde quotidianamente, emergono numeri impressionanti. A febbraio in Molise ci sono stati ben 84 decessi, il 23,8% del totale (352): per comprendere la portata di questo dato, basti pensare che nella prima ondata in Molise i morti sono stati in totale 24. Confrontando poi i diversi report si evince come nelle ultime settimane sia scesa in maniera preoccupante l’età media dei pazienti deceduti.

La media dei decessi giornalieri è stata di 3.

Altissimo anche il numero dei ricoveri: in un mese ci sono stati ben 217 ospedalizzati. Ed è sempre alta la percentuale dei decessi tra i ricoverati, anche se è scesa rispetto a quella di gennaio. Se guardiamo i numeri, il 38,7% di chi è finito in ospedale a febbraio ha avuto un esisto infausto. Bisogna considerare, però, che alcuni decessi, pochi per la verità, ci sono stati anche all’interno delle case di riposo.

Il totale dei positivi a febbraio è stato di 2339, con una media di 83,5 contagi al giorno.

La curva è sempre in salita se si considera che i guariti nel mese appena trascorso sono stati 1692.

Un mese difficile per il Molise e, purtroppo, i prossimi giorni non fanno presagire nulla di buono se consideriamo che i cluster del Basso Molise non accennano a spegnersi e nel frattempo ne sono scoppiati altri importanti ormai in tutta la regione. Proprio per questo da domani, come noto, il Molise sarà in zona rossa per due settimane. Importante sarà il senso di responsabilità dei cittadini e fondamentali saranno anche i controlli da parte delle forze dell’ordine.