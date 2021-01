Covid, si allarga il focolaio in Medicina: contagiati altri 4 operatori sanitari

Non si ferma, così come era facilmente prevedibile, il contagio nel reparto di Medicina. Ieri abbiamo riportato la notizia riguardante la positività di personale sanitario e pazienti per un totale di 22 unità. Questa sera, giovedì 14 gennaio, è arrivato l’esito di altri tamponi che sono stati processati in giornata e purtroppo non ci sono buone notizie. Sono risultati contagiati il primario del reparto, la caposala e due infermieri e domani saranno effettuati tamponi a tutto il reparto. Il totale, al momento, di positivi in Medicina è pari a 26. Anche in questo caso, come successo già per la Chirurgia, i vertici Asrem starebbero valutando l’opportunità di fermare i ricoveri programmati. Ad ogni modo la situazione al Cardarelli di Campobasso si fa sempre più preoccupante visto che al momento sono oltre 50 i positivi tra personale sanitario e pazienti ricoverati.