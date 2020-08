Covid, si allarga il cluster di Sant’Elia: altri 3 positivi. Uno a Campobasso

Sono 5 le persone risultate positive al Covid-19 su un totale di 290 tamponi processati. Oltre all’anziana di Sant’Elia a Pianisi che è stata ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, sono altre 3 le persone appartenenti allo stesso cluster, tutti familiari di rientro da Lecco che avrebbero contratto il virus e contagiato anche l’anziana parente. Una quinta persona, invece, una ucraina, è risultata positiva a Campobasso.

Gli attualmente positivi, quindi, salgono a quota 55 mentre risulta molto alto il numero delle persone che sono in isolamento, 93, nessuno in sorveglianza. «Come Asrem – ha affermato il direttore Florenzano – lo vedete dal numero di tamponi processati siamo iper attivi su questo fronte. Questo è il vero fronte che dobbiamo circoscrivere in questo momento: il problema dei rientri dall’estero e da fuori regione invito è quello di censirsi e darci la possibilità di verificare e controllare».

Si è allargata di molto la mappa del contagio diramata dall’Asrem: sono 35 i casi registrati a Campobasso, 1 a Bojano, 2 a Campolieto, 5 a Campomarino (i migranti che attualmente sono stati trasferiti a Campolieto ma vengono conteggiati ancora in basso Molise), 2 a Forlì del Sannio, 3 a Isernia, 4 a Sant’Elia a Pianisi, 2 a Termoli e 1 a Ururi.

Per quello che, invece, riguarda il cluster Grecia di Campobasso i controlli ai contatti sono conclusi anche se avendo trovato altri positivi ieri l’Asrem resta in allerta per verificare l’evolversi della situazione.