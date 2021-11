Covid, si allarga il cluster all’istituto “Petrone”: sono 4 le classi coinvolte

Un caso di positività è stato registrato anche al “Romita”

Emergenza Covid e casi a scuola: nuovo provvedimento nella mattinata odierna, giovedì 4 novembre, da parte del dirigente dell’Istituto comprensivo statale Igino Petrone di Campobasso. Il provvedimento riguarda una classe seconda della scuola primaria. Il dirigente, in seguito a comunicazione pervenuta dal dipartimento di Prevenzione di Campobasso, ha disposto «a partire dal giorno 4 novembre e fino a nuove indicazioni, l’isolamento fiduciario degli alunni, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata per la classe seconda della scuola primaria». Sale dunque a 4 il numero delle classi presso l’istituto “Petrone” che hanno attivato la didattica digitale integrata. Un caso si è registrato anche al Liceo Romita.