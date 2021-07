Covid, si aggrava la 36enne di Guglionesi. Trasferita in Terapia Intensiva

È stata trasferita questa mattina, 31 luglio, in Terapia Intensiva per un repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute la 36enne di Guglionesi che lo scorso 17 luglio era stata ricoverata al Cardarelli di Campobasso dopo aver contratto il Covid. La 36enne, che non è vaccinata, era stata ricoverata in Malattie Infettive, ma le sue condizioni di salute erano considerate tutto sommato buone fino al peggioramento repentino di questa mattina che ha costretto i medici dell’ospedale di Campobasso, unico hub regionale per il trattamento del Covid ad intubarla e a trasferirla in Rianimazione. Un brutto colpo per la comunità di Guglionesi, quella più colpita da questa nuova ondata di contagi che il Gimbe nel report di questa settimana ha definito già quarta ondata. La Rianimazione del Cardarelli era Covid free da due mesi. Ora questo ricovero fa ripiombare nella preoccupazione.