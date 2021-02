Covid, sgomento e rabbia per la morte del 38enne: comunità albanese in lutto

C’è sgomento a Campomarino e nell’intero Molise. La morte di Pirin Lleshaj, il 38enne di nazionalità albanese deceduto nella serata di ieri, 7 febbraio, al Cardarelli di Campobasso ha gettato nello sconforto l’intera popolazione. Mai il Molise si era trovato a dover fare i conti con un malato di Covid deceduto a poco meno di 40 anni. Una notizia brutale che sconvolge. Pirin lascia la compagna di soli 25 anni e due bambini. Le sue condizioni erano apparse critiche da qualche giorno nonostante pare non soffrisse di altre patologie. Una giovane vita spezzata da questo maledetto Covid che sembra non avere più nessun ostacolo. Intanto si aspettano conferme ufficiali per capire se alcuni casi in basso Molise possano essere riconducibili alla variante inglese del Covid che pare essere più aggressiva e contagiosa.