Covid, sempre più i guariti dei nuovi positivi. Ci sono anche due pazienti dimessi

La situazione è stabile ed in lieve ma costante miglioramento. Oggi si registrano 166 positivi e 243 guariti, ancora due le persone ricoverate in Terapia intensiva

Situazione stabile ed in via di leggero ma costante miglioramento sul fronte dell’emergenza Covid in Molise, con il numero dei guariti che resta superiore a quello dei nuovi pazienti positivi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, GIOVEDì 15 giugno, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 631.

Situazione al Cardarelli

Si registra un trasferimento ed un nuovo ricovero: si tratta di un paziente di Montefalcone nel Sannio ricoverato in Malattie Infettive. Due i dimessi. Pertanto i ricoverati totali scendono a 10, di cui 8 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 10 ricoverati, 1 non è vaccinato, 3 hanno due dosi e 6 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 166 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 714 tamponi processati.

I nuovi casi (166) sono:

Oggi si registrano 243 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1.506. I totali da inizio emergenza sono 67.125.

I guariti totali sono 64.974, i decessi 631. In isolamento si trovano 2.323 cittadini.