Covid, secondo medico muore in pochi giorni al Cardarelli

Dopo il medico di base di Larino, questa volta è toccata a un diabetologo di Agnone, il dottor Antonio Antonelli, 63 anni, da poco andato in pensione. Colpito dal Covid, da giorni lottava contro l’infezione nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli. Purtroppo non ce l’ha fatta, è deceduto nella notte lasciando nello sconforto tutta Agnone dove era conosciuto e stimato per la sua attività al San Francesco Caracciolo dove aveva lavorato nel reparto di medicina.