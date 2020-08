Covid, secondo giorno senza contagi in Molise: focolai circoscritti, i positivi restano 35

I tamponi processati sono stati pochi, come accade ogni fine settimane, ma per il secondo giorno consecutivo il Molise ha fatto registrare zero contagi. Nel bollettino odierno dell’Asrem, sabato 8 agosto, su 77 tamponi, non sono stati riscontrati casi di contagio. Ciò induce ad un cauto ottimismo e soprattutto a pensare che i cluster che si sono sviluppati le scorse settimane, siano stati circoscritti e quindi spenti.

Gli attualmente positivi restano 35, mentre i totali da inizio emergenza restano fermi a 479 su un totale di 27928 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata al Cardarelli dove resta un solo ricoverato in malattie infettive, si tratta del kosovaro di Pesche.

I guariti sono fermi a 421 e i decessi a 23. Nessuno è in sorveglianza, mentre in isolamento si trovano 75 persone.

La mappa del contagio in Molise riguarda 6 centri. Sono presenti 24 positivi a Campobasso (cluster venezuelani), 4 a Isernia (cluster kosovari), 3 a Pesche (cluster kosovari), 2 a Campolieto (migranti), 1 a Bojano (kosovaro), e 1 a Ururi (carabiniere).