Covid, secondo giorno a contagi zero, ma i tamponi sono pochi: aumentano dimessi e guariti

Ancora una giornata positiva sul fronte emergenza Covid in Molise. Per il secondo giorno consecutivo si registrano 0 contagi, ma anche oggi, lunedì 25 maggio, si registrano pochi tamponi. Ne sono stati processati 121 per la ricerca del virus, tutti negativi, e 16 di controllo, per un totale di 137.

Si registra un ulteriore dimesso da malattie infettive che porta il totale dei ricoverati a 7, dei quali 5 soni in reparto e 2 in terapia intensiva.

Ci sono anche 3 nuovi guariti, 2 di Agnone e 1 Isernia e pertanto gli attualmente positivi sono scesi a 174. I totali da inizio emergenza sono 432 su un totale di 13407 tamponi processati, inclusi quelli di controllo.

I guariti totali sono 217, mentre i decessi sono fermi a 22.