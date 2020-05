Covid, secondo giorno a contagi zero e ci sono ben 12 guariti: calano anche i ricoverati

Ancora buone notizie dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 30 maggio, relativo all’emergenza Covid. Sono stati processati 251 tamponi per la ricerca del virus e 9 di controllo per un totale di 260 e non è stata riscontrata alcuna positività.

Sono, invece, ben 12 i guariti: 3 di Campobasso, di cui 2 appartenenti alla comunità Rom, 2 di Termoli, entrambi Rom, 2 di Belmonte del Sannio appartenenti alla casa di riposo Tavola Osca, 1 di Santa Croce di Magliano e 1 di Riccia.

Pertanto gli attualmente positivi scendono a 145, quelli totali da inizio emergenza sono 436 su un totale di 14631 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Si registra un nuovo ricovero in malattie infettive, ma anche 2 dimissioni, tra cui un appartenente alla comunità Rom: i ricoveri scendono a 4, 2 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

I guariti salgono a 250, mentre i decessi sono sempre fermi a 22.