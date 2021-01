Il Comune di Capracotta, con Ordinanza del sindaco in data odierna, ha stabilito di mantenere l’attività didattica in presenza per la Scuola Primaria (scuola elementare) e per la Scuola dell’Infanzia, avvalendosi della deroga prevista nell’Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale del Molise.