La scuola resterà in presenza, ad eccezione degli istituti tecnici ai quali sarà data la possibilità di avere una didattica più flessibile. Il Governo Conte, però, attua una nuova stretta sulla movida per cercare di contrastare l’escalation di contagi che sta avvenendo in tutta l’Italia. “Non potranno essere le stesse misure attuate in primavera”, afferma Conte nella conferenza stampa attesa da giorni. Traccia un bilancio di quello che è stato fatto dall’aumento dei tamponi alla terapia intensiva, ma mette i puntini sulle i sulle nuove disposizioni contenute nel Dpcm che entrerà in vigore da domani. La stretta ferrea è sulla movida che per il Governo resta la maggior fonte di contagio. “La situazione è critica, il Governo c’è ma ognuno deve fare la sua parte”, ricorda Conte.

Di qui la necessità di dare maggiore potere ai sindaci “che potranno chiudere al pubblico vie e piazze dove si fanno gli assembramenti”.

E ancora la stretta sulle attività di ristorazione, tutte: ristoranti, bar, pub potranno essere consentiti dalle 5 di mattina fino a mezzanotte “se il consumo avviene ai tavoli altrimenti è permessa la somministrazione fino alle 18 (come era stato richiesto ma mai effettuato dalla Lombardia nei giorni scorsi, ndr)”. Sì alle consegne a domicilio senza vincolo di orario mentre il servizio da asporto sarà consentito fino a mezzanotte. “Nei ristoranti potranno essere seduti fino ad un massimo di 6 persone al tavolo – ha proseguito – e tutti i ristoratori dovranno affiggere il numero massimo di persone che sono ammesse in base ai protocolli di sicurezza”. Nessuna limitazione, invece, per il servizio di ristorazione negli ospedali, negli aeroporti e lungo le autostrade.

Stretta anche sulle sale gioco, le sale scommesse e il bingo che potranno essere aperti fino alle 21.

Le scuole resteranno in presenza “si tratta di un asset fondamentale per il Paese. Nelle scuole di secondo grado tecniche, invece, saranno favorite le modalità di attività flessibile con la possibilità di ingresso dalle 9 e anche con possibili turni pomeridiani”.

Anche l’università potrà essere svolta in didattica a distanza, stop agli sport da contatto amatoriali mentre restano attivi tutti gli sport professionistici. Saranno vietate le sagre e le fiere locali mentre si terranno quelle nazionali. Sì ai convegni e ai congressi tenuti a distanza. Sarà incrementato lo smart working nella pubblica amministrazione.

Punto dolente quello delle palestre: “ci sono notizie contrastanti, zone dove le disposizioni sono state attuate e zone dove non sono state attuate. Daremo una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli e ci saranno i controlli. Se non saranno attuati i protocolli allora disporrò la chiusura delle palestre”.

“Ci saranno dei sacrifici economici – ha affermato Conte – non possiamo più fermarci come abbiamo fatto. Ci saranno delle ristorazioni per chi avrà delle ricadute economiche ma in maniera più oculata, non a pioggia come è stato fatto durante il lockdown ma mirate. La curva del contagio è preoccupante e c’era la necessità di intervenire”.

E sulla possibilità di “ferie a dicembre” Conte è chiaro: “Rispettiamo tutti le regole, affrontiamo questo momento molto difficile con fiducia e auguriamoci tutti che potremo quanto prima riprendere le attività di svago che auspicava”.