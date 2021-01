Covid, scuola e trasporti, raccolta firme degli studenti per la proroga della Dad

Da un lato la raccolta firme per la proroga della didattica a distanza effettuata all’Itas Pertini di Campobasso, dall’altra parte la richiesta di risposte chiare e precise come il distanziamento e l’adeguamento dei trasporti. Continuano le proteste degli studenti del Molise dopo il rientro in classe. Il nuovo documento è stato inviato ai Prefetti di Campobasso e Isernia, ai sindaci, al presidente della Regione Molise, all’Ufficio scolastico regionale e ai dirigenti scolastici. “Gli studenti riunitisi in via telematica – si legge in una nota – che in seguito a diverse discussioni e valutazioni dello stato dei nostri istituti scolastici in calce si identificano. Vista la grave situazione sanitaria, constatato le gravi insufficienze di sicurezza, le inadeguatezze dei trasporti, le connessioni internet precarie ed instabili, chiedono semplicemente delle risposte chiare e precise, a tutti gli organi competenti in indirizzo:

È garantito il distanziamento tra alunni? In ogni istituto è prevista la misurazione della temperatura, norme di igiene appropriate, personale qualificato addetto ai controlli? I trasporti sono adeguati al distanziamento e alla corretta sanificazione? E nell’eventualità non ci fossero, all’aumento di mezzi per consentire tale scopo? La connessione internet è garantita in modo efficiente in tutti gli istituti?

Attendono risposte chiare ed inequivocabili, al tale di garantire chiarezza e sicurezza per usufruire al nostro diritto di studio e al nostro dovere di cittadini odierni e futuri. Nel caso in cui i provvedimenti richiesti non saranno soddisfatti chiediamo la continuazione delle lezioni in DAD”.