Covid, scuola e trasporti il M5S di Termoli: “Evidenziate criticità sul Terminal Bus”

“La sicurezza dei nostri ragazzi è fondamentale, in un momento così critico per il nostro paese. È per questo che, con la riapertura delle scuole, su segnalazione dei cittadini, stiamo monitorando la situazione dei trasporti pubblici”. E’ così che i consiglieri del MoVimento 5Stelle di Termoli intervengono sulla situazione trasporti e scuola. “Ci siamo recati personalmente al Terminal bus e dinanzi all’Industriale nella giornata di ieri. Abbiamo inoltre chiesto di trattare l’argomento in V commissione e sempre nella giornata di ieri si è tenuta la prima seduta all’esito della quale, chiediamo che gli enti preposti effettuino dei controlli costanti e che non si limitino a prendere atto dei report che il gestore invia. Al Sindaco, al dirigente e all’assessore competente chiediamo contezza. In IV commissione, previo sopralluogo, sono state evidenziate delle criticità inerenti il Terminal bus. Chiediamo a gran voce cosa è stato fatto! Vogliamo risposte sugli atti posti in essere per la sicurezza dei cittadini e per l’economia dell’Ente diversamente, le commissioni non hanno ragione di riunirsi. Rivediamo i contratti, rivediamo le convenzioni e tuteliamo i diritti di tutti. Politica del fare per essere credibili”.