Covid, screening di massa a Termoli. Su 395 tamponi rapidi, un solo positivo

Si è conclusa oggi pomeriggio (21 marzo) la prima fase dello screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli per verificare l’incidenza da Covid-19 in città. Oggi sono stati processati 395 tamponi rapidi di cui uno solo è risultato positivo. In tutto, in questa prima tornata, sono stati processati in totale 2940 tamponi con un riscontro di 15 positività. Nei primi giorni della settimana entrante saranno aperte le adesioni alla seconda fase dello screening. L’amministrazione comunale rivolge un particolare ringraziamento ai volontari della Misericordia e agli infermieri volontari del Cives che si sono messi subito a disposizione.