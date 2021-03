Quattrocento tamponi rapidi effettuati e neanche un caso di contagio. Sono questi i numeri, assolutamente positivi, che arrivano da San Giacomo degli Schiavoni dove nella giornata di ieri, domenica 7 marzo, è stato effettuato uno screening di massa per valutare la situazione dei contagi da Covid-19. Lo screening, al pari di quello che è già accaduto in altri Comuni bassomolisani, è stato organizzato dall’amministrazione comunale assieme alla Misericordia di Termoli che, unitamente ai volontari della sezione distaccata di San Giacomo, si è occupata della parte organizzativa ed esecutiva dell’evento. “Giornata all’insegna dello screening di massa a San Giacomo. La comunità ha risposto benissimo – ha affermato il sindaco di San Giacomo, Costanzo Della Porta – Effettuati circa 400 tamponi, tutti fortunatamente con esito negativo. Un sentito ringraziamento alla Metano Impianti Molise per la donazione dei tamponi e alla Misericordia di Termoli che, unitamente ai volontari della sezione distaccata di San Giacomo, ha curato la fase esecutiva dell’evento”.

Covid, screening a San Giacomo: 400 tamponi tutti risultati negativi Indietro 1 di 2 Avanti