Covid, scoppia un nuovo cluster: 3 positivi rientrati dal Kosovo, uno è stato ricoverato

Oggi ci sono anche due nuovi guariti

Arrivano, purtroppo, ancora brutte notizie dal bollettino odierno, sabato 25 luglio, dell’Asrem relativo all’emergenza Covid in Molise. E’, infatti, scoppiato un nuovo cluster, questa volta in provincia di Isernia e precisamente a Pesche. Su 143 tamponi processati sono stati riscontrati 3 nuovi contagi: si tratta di 3 cittadini di Pesche, di origini kossovare, rientrati dal Kossovo. Per l’Asrem si tratta di un nuovo cluster e, come sempre accade in questi casi, è partita l’indagine epidemiologica e pertanto non sono esclusi nuovi contagi dai tamponi ai contatti che saranno processati nei prossimi giorni. Dei 3 nuovi positivi, un paziente è stato ricoverato presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli che, dunque, torna ad essere occupato da pazienti Covid dopo solo pochi giorni.

Per quanto riguarda il cluster venezuelano di Campobasso oggi non sono stati riscontrati nuovi contagi.

A fronte di queste notizie a tinte fosche, ci sono oggi anche buone nuove: si registrano, infatti, 2 guariti, un paziente di San Giuliano del Sannio e uno di Macchiagodena.

Pertanto gli attualmente positivi salgono a 22, i totali da inizio emergenza sono 466 su un totale di 25741 tamponi processati, compresi quelli di controllo. Come detto c’è un nuovo ricoverato in malattie infettive, mentre i guariti salgono a 421 e i decessi sono fermi a 23.