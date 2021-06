Covid, scoperta variante Delta a Vasto. Attesa per i sequenziamenti molisani

C’è attesa in Molise per il sequenziamento di cinque campioni di tamponi che nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid-19. La ricerca è tesa a verificare la presenza della variante Delta, la variante indiana, che nelle ultime settimane ha fatto innalzare i casi in Inghilterra e che, purtroppo, è presente (anche se in misura notevolmente minore) anche in Italia. Mentre la campagna vaccinale va avanti per cercare di raggiungere nel più breve tempo possibile l’immunità di gregge, cresce l’attesa per il responso sui cinque campioni del cluster di Campobasso che nei giorni scorsi ha fatto aumentare il numero dei contagi anche nella nostra regione. Nel frattempo arriva dal vicino Abruzzo, in particolare da Vasto, la conferma della presenza della variante Delta che è stata riscontrata in una persona risultata positiva al Covid-19. La conferma è arrivata dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo. I familiari della persona positiva sono stati tutti sottoposti a tampone molecolare e sono risultati negativi. Si tratta del quinto caso in Abruzzo dopo che un altro era stato scoperto nella provincia di Chieti e altri tre nella provincia di Teramo a Colledara dove le autorità sanitarie hanno disposto un tracciamento per verificare eventuali casi analoghi.