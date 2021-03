Covid, scomparsa del comandante D’Amico, il sottosegretario alla Difesa Pucciarelli: “Notizia triste”

“La notizia della scomparsa del Luogotenente Carica Speciale Arturo D’Amico, dal 2008 Comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino (CB), ci addolora profondamente. Esprimo ai familiari del Luogotenente Carica Speciale D’Amico il mio profondo sentimento di vicinanza e di cordoglio”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in merito alla scomparsa del Sottufficiale dei Carabinieri avvenuta a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. “Al Generale Luzi e a tutta l’Arma dei Carabinieri, rinnovo la stima e la vicinanza di tutti gli italiani per la preziosa e quotidiana opera di contrasto alla diffusione del COVID -19. Un contributo fondamentale che tutti gli uomini e le donne dell’Arma mettono in campo con elevata professionalità e spirito di servizio, a favore dei cittadini”