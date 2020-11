Covid, schizzano i ricoveri: 9 in più e 3 in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 147: un decesso

Altra giornata nera sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Schizzano i nuovi positivi, 147 in più su 738 tamponi processati, e soprattutto i ricoveri: ce ne sono 9 in più e aumentano di 3 le terapie intensive. Oggi, lunedì 16 novembre, si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 85 anni di Campobasso che era ricoverata in malattie infettive. Il totale dei ricoverati è di 68, di cui 59 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva. I decessi totali sono 71.

Tre pazienti si sono aggravati e sono stati trasferiti in terapia intensiva: si tratta di un cittadino di Ferrazzano, uno di Isernia e uno di Cerro al Volturno.

I 9 nuovi ricoverati in malattie infettive sono: 3 di Termoli, 1 San Polo Matese, 2 Campobasso, 1 Calvi Risorta (CE), 1 Coseano (UD) e 1 Celenza Val Fortore (FG).

Oggi si registrano 3 dimessi: un paziente di Isernia ha lasciato la terapia intensiva 2 due (San Severo e Campobasso) il reparto di malattie infettive.

I guariti di giornata sono 12.

I nuovi positivi (147) sono:

3 Agnone (cluster noto)

10 Baranello (cluster noto)

6 Busso (cluster noto)

1 Calvi Risorta (cluster noto)

21 Campobasso (cluster noto)

6 Campomarino (cluster noto)

1 Capracotta (cluster noto)

1 Castelpetroso (cluster noto)

1 Celenza Valfortore (cluster noto)

1 Cercepiccola (cluster noto)

2 Civitanova del Sannio (cluster noto)

2 Colli a Volturno (cluster noto)

1 Coseano (cluster noto)

1 Ferrazzano (cluster noto)

1 Gambatesa (cluster noto)

12 Isernia (cluster noto)

2 Larino (cluster noto)

1 Longano (cluster noto)

1 Lucito (cluster noto)

2 Montaquila (cluster noto)

2 Montecilfone (cluster noto)

1 Monteleone di Puglia (cluster noto)

1 Montenero Val Cocchiara (cluster noto)

3 Oratino (cluster noto)

2 Pesche (cluster noto)

1 Pescolanciano (cluster noto)

7 Petacciato (cluster noto)

1 Pietracatella (cluster noto)

3 Portocannone (cluster noto)

2 Riccia (cluster noto)

1 Ripalimosani (cluster noto)

1 Rocchetta a Voltuno (cluster noto)

4 Rotello (cluster noto)

1 San Giacomo degli Schiavoni (cluster noto)

2 San Giuliano di Puglia (cluster noto)

6 San Martino in Pensilis (cluster noto)

1 Sant’Agapito (cluster noto)

1 Sessano del Molise (cluster noto)

29 Termoli (cluster noto)

1 Trivento (cluster noto)

1 Vinchiaturo (cluster noto)