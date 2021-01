Covid, schizzano i contagi: 102 positivi. A Campobasso 23. Salgono i ricoveri in reparto e in Rianimazione

Torna a salire in maniera importante il contagio in Molise. Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 23 gennaio, sono emersi ben 102 nuovi positivi ed erano alcuni giorni che non si registrava una cifra così alta. Campobasso il centro più colpito con 23 nuovi casi, a seguire Campomarino con 14 e Termoli con 13.

I tamponi processati sono stati 987 per una percentuale di positivi su tamponi che schizza nuovamente oltre il 10% (10,3).

Oggi si registra un solo decesso: non ce l’ha fatta una donna di 76 anni di Jelsi che era ricoverata in malattie infettive.

Salgono anche i ricoveri, 4 quelli odierni, mentre un paziente di Termoli si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Due i dimessi di giornata. I ricoveri totali sono 59, di cui 50 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I guariti di oggi sono 67 e pertanto gli attualmente positivi sono 1093, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 7899.

I nuovi positivi (102) sono:

1 Baranello

2 Bojano

23 Campobasso

1 Campodipietra

1 Campolieto

14 Campomarino

2 Cercemaggiore

1 Chiauci

6 Frosolone

1 Isernia

1 Jelsi

1 Larino

2 Macchia d’Isernia

3 Macchiagodena

5 Mafalda

1 Mirabello Sannitico

1 Montaquila

1 Montecilfone

2 Montenero di Bisaccia

1 Palata

2 Petacciato

1 Riccia

4 Ripalimosani

1 San Giuliano di Puglia

1 San Martino in Pensilis

4 Santa Croce di Magliano

13 Termoli

2 Toro

2 Trivento

1 Venafro

1 Vinchiaturo

I guariti sono 6557, i decessi sono saliti a 249.

In isolamento si trovano 1335 cittadini.