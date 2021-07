Covid, schizza l’Rt nazionale (1,26). In Molise è pari a Zero: il più basso d’Italia

Un balzo dell’Rt nazionale si registra nella bozza di monitoraggio settimanale a cura dell’Iss-ministero della Salute: l’indice oltrepassa la soglia di 1 e si attesta a 1,26. Comer riferisce unionesarda.it ciò significa che una persona con il virus ne contagia più di un’altra. La scorsa settimana l’Rt era invece a 0,91. I dati vengono esaminati dalla Cabina di regia e saranno presentati oggi 23 luglio 2021. Le regioni con il valore di Rt più alto sono il Veneto (1,67), le Marche (1,46) e la Liguria (1,45).



Quelle con i valori più bassi sono il MOLISE, dove Rt questa settimana è pari a zero, e la Basilicata (0,81).



Forte aumento a livello nazionale dell’incidenza dei contagi che negli ultimi sette giorni passa a 41 casi per 100mila abitanti (con aggiornamento a ieri), contro i 19 casi della settimana precedente. Sono invece 19 le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e due (Basilicata e Valle D’Aosta) a rischio basso. Quindici Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. La circolazione della variante Delta, emerge sempre dalla bozza, è in aumento in Italia ed è ormai prevalente.