Covid, scendono tutti gli indicatori: Molise agli ultimi posti per casi attualmente positivi e contagi ogni 100mila abitanti

La discesa della curva in Molise, dopo settimane di zona rossa, è evidente ora anche dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Nel grafico in copertina si evince l’incidenza per 100mila abitanti nelle ultime due settimane (16-30 marzo) e la nostra regione si posizione in zona verde nella parte bassa di sinistra del grafico.

Nel grafico in basso, invece, sono riportati i casi attualmente positivi e il Molise è terz’ultimo con 933 casi: il dato si riferisce al 30 marzo.

Distribuzione regionale, in numeri assoluti, dei casi attualmente positivi al SARS-CoV-2

In quest’ultimo grafico, invece, il dato forse maggiormente importante che riguarda i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti e la nostra regione è al penultimo pesto con 310 casi.

Casi attualmente positivi al SARS-CoV-2 ogni 100.000 abitanti

Insomma la discesa sembra essere costante, ma è evidente come bisogna mantenere altissima l’attenzione e di conseguenza utilizzare tutte le precauzioni necessarie che ormai tutti conoscono benissimo, soprattutto in questi giorni di Pasqua.