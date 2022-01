Covid, scendono incidenza dei casi e indice Rt: meno pressione sugli ospedali

Arrivano buone notizie dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Intanto, la sottovariante Omicron 2 è presente in 9 Regioni e Figliuolo annuncia l’arrivo dell’antivirale Paxlovid

Arrivano buone notizie dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute con i dati degli indicatori decisionali aggiornati al 27 gennaio. Scendono questa settimana i valori dell’incidenza dei casi per 100mila abitanti e dell’indice di trasmissibilità Rt: l’incidenza è infatti pari a 1.823 (rispetto al valore di 2011 della scorsa settimana) e l’Rt si abbassa a 0,97 (mentre la scorsa settimana era pari a 1,31) con una minore pressione sugli ospedali.

Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che “dopo l’ok dell’Ema, sono in arrivo 600mila trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid per il 2022″. Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali, calano incidenza e Rt.

Intanto, la sottovariante di Omicron Ba.2, ribattezzata Omicron 2, è presente in 9 Regioni ed è pari all’1% delle sequenze classificate come Omicron. È stata segnalata in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. Lo evidenzia l’indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler

Infine, visto il proliferare incontrollato dei tamponi fai-da-te, medici e farmacisti hanno lanciato l’allarme: “Sbagliati due risultati su tre”. Infatti, i test rapidi che si possono comprare e fare a casa complicano il sistema di verifica e accertamento dei positivi, perché in alcuni casi danno falsi negativi, generando così una situazione in cui i positivi asintomatici non si mettono in isolamento. Un problema dovuto anche al fatto che in molti non eseguono il tampone correttamente e poi non si accertano del risultato con un ulteriore test eseguito da un professionista.