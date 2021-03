Covid, scendono i contagi ma su pochissimi tamponi: sale il tasso di positività. Due decessi a Campobasso e altri 4 ricoveri

Come avviene ogni domenica vengono riscontrati pochi contagi, principalmente a causa dei pochissimi tamponi processati. Ma il termometro della situazione è dato sempre dal numero di ricoveri e decessi, numero che, purtroppo, si mantiene sempre costante in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 28 marzo, sono emersi ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 69 anni di Campobasso e un 59enne sempre del capoluogo, entrambi erano ricoverati in terapia intensiva. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 436.

I nuovi ricoverati sono 4, mentre non si registrano dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 87, di cui 74 al Cardarelli (65 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva), 4 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 6 al Neuromed (3 terapia intensiva e 3 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 15 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 15, ma su appena 154 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 9,7%.

I nuovi positivi (15) sono:

1 Campomarino

1 Cercemaggiore

1 Fossalto

3 Isernia

1 Jelsi

2 Limosano

1 San Martino in Pensilis

1 Santa Croce di Magliano

3 Termoli

1 Venafro

I guariti di giornata sono 57 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1004, mentre i totali da inizio emergenza sono 12263.

I guariti totali sono 10811, i decessi 436.

In isolamento si trovano 3828 cittadini.