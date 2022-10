Covid: scendono a 7 i ricoverati, purtroppo c’è un decesso. 140 positivi

Non ce l’ha fatta un 82enne di Campobasso ricoverato in Malattie Infettive a sopravvivere alle complicanze dovute al Coronavirus. Il Bollettino Covid diramato dall’Asrem oggi 8 ottobre 2022 dice anche ci sono due dimissioni di pazienti ricoverati sempre in Malattie Infettive: uno di Campobasso e un altro di San Giovanni in Galdo. I nuovi positivi nelle 24 ore sono 140 e non si registrano nuovi guariti. Mentre

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 681.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Due i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 7, tutti in Malattie Infettive.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 7 ricoverati 2 hanno due dosi e 5 tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 140 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 760 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18,4%.

I nuovi casi (140) sono: