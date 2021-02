Covid, scende l’età media dei contagi: al Cardarelli anche una giovane di Larino

Covid: l’età media dei nuovi casi continua a scendere. A differenza della prima ondata l’epidemia colpisce indistintamente più fasce di età. Una diffusione rapida, quella del virus, soprattutto in Basso Molise, in zona rossa (ben 28 comuni) dopo l’ordinanza di domenica 7 febbraio del presidente Toma. Tra i comuni c’è anche Larino: e proprio il centro frentano registra, nelle ultime ore, 3 ricoveri al Cardarelli: tra questi una giovane del posto che si trova adesso nel reparto di malattie infettive. A comunicarlo in un post affidato ai social, il sindaco Puchetti. «…ho appreso che un altro larinese è stato trasferito in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. In mattinata (domenica 7 febbraio) un’altra giovane concittadina è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Mentre, purtroppo, a causa di complicazioni legate al virus, un’altra nostra concittadina è stata trasferita nel reparto di rianimazione e sottoposta a respirazione meccanica. A ciò si aggiunge il nuovo dato dei contagi che vede altri 3 nostri concittadini risultati positivi. Per uno il contagio è riconducibile al nucleo familiare dove già era presente un soggetto positivo. Per gli altri due invece si sta cercando di ricostruire l’origine del contagio. Attualmente i casi positivi a Larino accertati con tampone molecolare salgono a 34. L’altro caso segnalato a Larino fa riferimento ad un detenuto della casa circondariale. Questo dato però potrebbe aumentare nelle prossime ore in considerazione proprio del fatto che ci sono tanti altri larinesi in attesa di sottoporsi al tampone…Una situazione davvero drammatica. Drammatica perché la diffusione del contagio è in continuo aumento e il virus, forse per la presenza di varianti, è diventato molto aggressivo tanto da richiedere l’ospedalizzazione per tanti soggetti. Voglio augurare che i nostri concittadini ricoverati possano presto migliorare e invitarvi nuovamente al rispetto delle regole».