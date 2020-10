Covid, scatta il coprifuoco in Lombardia. Tutti a casa dalle 23

Scatterà da giovedì in Lombardia il primo coprifuoco della seconda ondata di contagi dovuta all’emergenza Covid. L’ufficialità si è avuta nella serata di ieri, lunedì 19, al termine dell’incontro tra il Governatore Fontana e i sindaci dei Comuni lombardi. Sono stati proprio i primi cittadini a chiedere una stretta rispetto alle misure varate dal Governo Conte con il nuovo DPCM. Stretta che è stata condivisa da Ministri Speranza e Boccia. Da giovedì, quindi, tutti coloro che risiedono in Lombardia (tra i quali anche tantissimi molisani) non potranno uscire di casa dalle 23 alle 5 di mattina se non per casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità) nell’intera Lombardia. Ciò significa che i ristoranti e tutti i locali chiuderanno alle 23 e non alle 24 come prevede il decreto del presidente del Consiglio approvato ieri. E non sarà possibile spostarsi dalla propria abitazione se non con autocertificazione. L’orologio in Lombardia torna indietro nel tempo e la paura di un lockdown totale torna.