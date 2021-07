Covid, scatta anche in Molise l’obbligo dei vaccini per i sanitari. E arrivano le lettere

Sono state inviate al personale sanitario che non si è vaccinato contro il Covid-19 e portano la firma del direttore generale Oreste Florenzano, del direttore sanitario Gollo e del direttore amministrativo Lastoria le lettere che stanno arrivando al personale sanitario che nella prima fase del contrasto alla pandemia da Covid-19 ha deciso di non sottoporsi al vaccino. Come si ricorderà, infatti, le vaccinazioni a dicembre scorso furono avviate proprio dal personale sanitario in servizio negli ospedali di tutta Italia per mettere a riparo dal contrarre il virus tutti coloro che lavorano negli ospedali ed evitare, quindi, il diffondersi della pandemia all’interno dei nosocomi. Diversi, infatti, erano stati i cluster scoppiati anche nella nostra regione. Il vaccino, però, non era mai stato dichiarato obbligatorio per il personale sanitario. Adesso, in conformità alla legge 76/2021 che all’articolo 4 prevede l’obbligatorietà vaccinali per gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l’Asrem ha deciso di inviare la lettera con la quale si obbliga alla vaccinazione gli stessi professionisti sanitari che non risultano essersi vaccinati dalle liste che sono in possesso dell’azienda sanitaria regionale. Entro 5 giorni le persone che stanno ricevendo le lettere dovranno “presentare la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione – si legge nella nota – ovvero il differimento o l’omissione della stessa per accertato pericolo per la salute certificato dal medico di medicina generale. In caso di mancata trasmissione della certificazione la S.V. verrà invitata a sottoporsi alla vaccinazione”. Se questo non dovesse avvenire secondi i tempi indicati dall’Asrem “si procederà alla sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino il contatto interpersonale o comportino in qualche altra forma il rischio di contagio dal virus con consequenziale assegnazione, ove possibile, a mansioni anche inferiori diverse da quelle indicate. Laddove l’assegnazione non sia possibile per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso”.