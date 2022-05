Covid, scarsa adesione in Molise alla quarta dose, Asrem chiama i soggetti fragili: l’invito a vaccinarsi

L’importanza del secondo richiamo e i soggetti a cui è fortemente consigliata

Con nota informativa dello scorso 12 aprile è stata data notizia della raccomandazione ministeriale di effettuare la quarta dose di vaccino per tutti gli ultraottantenni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e tutti gli ultrassessantenni con fragilità correlata a stati patologici specifici.

Infatti dal 13/04/2022, il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consente la prenotazione della IV dose (second booster) per tutti gli over 80 e per gli over60 con fragilità specifica.

Gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati presso dette strutture dal personale ASREM.

L’intervallo di tempo da rispettare è sempre quello di almeno 120 giorni dopo l’ultima somministrazione.

Il Molise sta registrando però una scarsa adesione alla somministrazione della quarta dose.

Stiamo pertanto, da circa 10 giorni, effettuando attraverso il call center dedicato alle vaccinazioni Covid, delle telefonate di recall a soggetti che appartengono alla categoria più vulnerabile per la patologia Covid, cosiddetti immunocompromessi, per sensibilizzarli ad effettuare la quarta dose ed in alcuni casi anche la terza entrambe nel caso specifico fortemente raccomandata.

In effetti dalle circa 2000 telefonate effettuate in questi giorni risulta:

Il 26% dei chiamati aderisce alla vaccinazione e prenota direttamente

Il 20% dichiara che prenoterà in autonomia la vaccinazione

Il 29% è indeciso se vaccinarsi o meno e pertanto non prenota la somministrazione

Il 16% delle persone non risponde ai numeri indicati

Il 4% delle persone in elenco non viene chiamato perché non deve fare quarta dose in quanto affetto da Covid nelle ultime settimane

Il 5% dei chiamati dichiara di rifiutare la somministrazione della quarta dose

ASREM sottolinea l’importanza assoluta di vaccinarsi

Per TUTTI gli IMMUNOCOMPROMESSI

Per TUTTI gli OVER 80

Per tutti gli over 60 affetti dalle seguenti patologie:

Aree di patologia/condizione Definizione della condizione Malattie respiratorie – Fibrosi polmonare idiopatica; – Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. Malattie cardiocircolatorie – Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); – Pazienti post-shock cardiogeno. Diabete / altre endocrinopatie severe – Diabete di tipo 1; – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo. Malattie epatiche – Cirrosi epatica Malattie cerebrovascolari – Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; – Stroke nel 2020-21; – Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. Emoglobinopatie – Talassemia major; – Anemia a cellule falciformi; – Altre anemie gravi. Altro – Fibrosi cistica; – Sindrome di Down; – Grave obesità (BMI >35). Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) – Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

Al momento, l’indicazione alla vaccinazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo (cosiddetta terza dose).

Si ricorda che è possibile altresì effettuare:

prenotazione online della IV dose (dose booster) per gli IMMUNODEPRESSI, e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione. prenotazione online prima dose dai 5 anni compiuti in su con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; prenotazione terza dose – per coloro che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; la riprogrammazione della seconda dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo); la riprogrammazione della terza dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo);

SI AUSPICA LA PIU’ AMPIA ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE:

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000 –

mail: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it