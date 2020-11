«Per quanto riguarda le chirurgie del Cardarelli al momento non è sospesa alcuna attività programmata ma è in studio una soluzione organizzativa concordata tesa a garantire anche in caso di peggioramento dello scenario epidemiologico gli interventi chirurgici non urgenti programmati». Lo fa sapere, attraverso una dichiarazione rilasciata all’Ansa, il direttore sanitario della Asrem Virginia Scafarto.