Covid, sanitari positivi al Cardarelli: sospesi solo per poche ore i ricoveri in Ortopedia

Il dg Florenzano: «Ulteriore misura di sicurezza, abbiamo riaperto ai ricoveri già questa mattina»

E’ stato il primario del reparto di Ortopedia del Cardarelli di Campobasso, Pancrazio La Floresta, a comunicare ai vertici Asrem delle positività riscontrate tra gli operatori sanitari del reparto. E così è stata assunta la decisione di bloccare temporaneamente i ricoveri per cercare di tamponare la situazione.

«Abbiamo sospeso i ricoveri – ha dichiarato il dg Asrem Oreste Florenzano – dopo aver riscontrato alcune positività nel reparto. Come noto svolgiamo dei controlli routinari per monitorare la situazione Covid, sia tra gli operatori, sia tra i pazienti. E quando capita di riscontrare dei contagi, seppur non accompagnati da sintomi, vista anche la diffusività di Omicron 5, o tra il personale, o tra i pazienti, dobbiamo prendere delle ulteriori misure di sicurezza. Ma è una misura temporanea che cadrà nel volgere di breve.»

Già questa mattina, mercoledì 29 giugno, la situazione è tornata alla normalità e il reparto è stato riaperto regolarmente ai ricoveri.