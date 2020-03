Covid, San Timoteo personale in quarantena. Altri due positivi

Sono 24 le persone tra medici, infermieri e personale del 118 che è stato messo in quarantena dopo il caso di una dottoressa risultata positiva che ieri aveva avuto contatti con altri colleghi

Saranno sottoposti a tutti i tamponi del caso le 24 persone che si trovano in quarantena tra i medici, gli infermieri e il personale del 118 dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Una situazione che si va aggravando in basso Molise dove, dopo il contagio delle 40 persone andate in gita in Trentino e i primi casi di positività, tra cui anche alcuni medici, sono stati avviati i protocolli di gestione dell’emergenza all’interno dell’unico presidio ospedaliero del basso Molise. E’ proprio qui, però, che si sarebbe verificata una ulteriore “falla” dato che una dottoressa del 118, trovata questa mattina 6 marzo, positiva al virus, ha avuto contatti ravvicinati con tutto il personale medico ed infermieristico. Di qui la necessità di mettere immediatamente in quarantena 24 persone, svuotando di fatto la postazione del 118 e altri reparti nevralgici. Il servizio di 118 sarà, quindi garantito dalla postazione della Misericordia di Termoli rimasta solo con i propri volontari data la quarantena dei medici. Sono 7 i volontari della Misericordia che attualmente sono in quarantena. Accanto ai volontari della Misericordia che garantiranno il servizio che nonostante tutto resta in piedi, saranno reclutati di volta in volta dei medici dalle altre postazioni di turno al fine di garantire la certezza del servizio alla popolazione. Nel frattempo altre due persone sono risultate positive ai tamponi che si stanno effettuando da ieri.