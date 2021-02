Covid, San Timoteo: chiude Urologia. Pazienti trasferiti e personale spostato in pronto soccorso

Urologia chiude per far posto ai pazienti Covid positivi. E’ la decisione assunta ieri, 16 febbraio, per cercare di ovviare alla carenza di posti letto per i pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Nel San Timoteo si sta provando a fare di tutto per cercare di ovviare alla pressione che si registra di pazienti che stanno accedendo al pronto soccorso con i sintomi riconducibili al Covid e che hanno bisogno dell’ospedalizzazione. E così, in assenza di posti letto al Cardarelli, che ha ufficialmente bloccato i ricoveri per patologie connesse al Covid, la pressione si sta riversando tutta sul San Timoteo (QUI IL NOSTRO PRECEDENTE ARTICOLO). Di qui la decisione di chiudere il reparto di Urologia, trasferire i pazienti in altre Unità Operative di Urologia fuori dal San Timoteo e trasferire tutto il personale medico ed infermieristico presso le unità operative di pronto soccorso e medicina di urgenza dove sono ricoverate più di una decina di pazienti e dove c’è necessità di personale per fronteggiare l’emergenza. Si lotta con le unghie e i denti nel San Timoteo per cercare di rispondere all’ondata di contagi che ha letteralmente travolto la sanità molisana mentre c’è attesa che i vertici della sanità decidano dove collocare i nuovi posti letto necessari a fronteggiare l’emergenza.