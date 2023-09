Covid, salgono i contagi: nuove regole sui tamponi in ospedale

Le linee guida della circolare emanata dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute italiano ha recentemente emanato una circolare con raccomandazioni riguardanti l’esecuzione dei tamponi per il Covid-19 negli ospedali. Queste nuove regole sono state introdotte in considerazione dell’attuale andamento clinico-epidemiologico del paese, che ha visto un aumento dei contagi del 44% in una sola settimana, passando da oltre 14.000 casi a più di 21.000.

Le principali novità introdotte dalla circolare riguardano l’esecuzione dei tamponi, che sarà ora limitata ai pazienti sintomatici che si presentano al pronto soccorso e che devono essere ricoverati in ospedale. Tuttavia, la circolare tiene presente la responsabilità dei direttori sanitari e dei clinici delle strutture di definire ulteriori indicazioni per i test e le misure di prevenzione e protezione, se necessario.

Le linee guida della circolare sono le seguenti:

Accesso in Pronto Soccorso e per Ricovero:

I pazienti che non presentano sintomi compatibili con il Covid-19 al triage effettuato all’accesso al pronto soccorso non devono essere sottoposti al test per il SARS-CoV-2.

I pazienti che presentano sintomi compatibili con il virus dovranno essere sottoposti a test diagnostici per SARS-CoV-2.

Dovrà essere attivato un percorso di sorveglianza epidemiologica più ampio, quando possibile, per la ricerca di altri virus, come l’influenza A e B, il VRS, l’Adenovirus e altri Coronavirus umani diversi dal SARS-CoV-2, tra gli altri.

I pazienti che dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato di Covid-19 negli ultimi 5 giorni dovranno essere sottoposti a test diagnostici per SARS-CoV-2.

Anche i pazienti asintomatici che necessitano di ricovero o trasferimento in setting assistenziali ad alto rischio dovranno essere sottoposti a test diagnostici per SARS-CoV-2.



Accesso alle Strutture Residenziali Sanitarie e Socio-Sanitarie:

Gli ospiti che devono accedere alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui sono presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, dovranno essere sottoposti a test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura.

La circolare sottolinea inoltre che i visitatori o accompagnatori che presentano sintomi compatibili con il virus devono evitare di accedere a tali strutture. Gli operatori sanitari e socio-sanitari con sintomi compatibili con il Covid-19 dovrebbero altresì evitare di accedere a setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, seguendo le direttive delle direzioni delle strutture.

Queste nuove regole sono state introdotte per contenere la diffusione del virus, proteggere i pazienti vulnerabili e garantire una gestione più efficiente delle risorse sanitarie in un momento in cui i contagi sono in aumento. Si sottolinea l’importanza della prontezza nelle misure di prevenzione e protezione per affrontare questa sfida clinica ed epidemiologica in continua evoluzione.