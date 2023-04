Covid, salgono a 7 i pazienti ricoverati.16 i nuovi positivi e 42 i guariti

E’ un bollettino in chiaroscuro quello diramato oggi 6 aprile 2023 dalla Asrem. Vengono messi in evidenza tre nuovi ricoveri in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso e si tratta di pazienti di Bojano, Limosano e Trivento.



Dunque sale a 7 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, tutti in Malattie Infettive.



Sono 16 i positivi nelle ultime 24 ore, mentre le persone che si sono negativizzate sono 42 come si evince dal prospetto Asrem.

I tamponi refertati nelle 24 ore sono stati 305.



Gli attualmente positivi in Molise sono 206.



I NUOVI CASI E I GUARITI: