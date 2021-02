Covid, sale la pressione sul Cardarelli: altri 9 ricoveri in un giorno. Tre i decessi e 74 i nuovi positivi

Ancora una giornata estremamente pesante in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. I dati più preoccupanti, ancora una volta, provengono dall’ospedale Cardarelli dove continua la pressione sui reparti. Oggi, venerdì 12 febbraio, sono stati ben 9 i nuovi ricoveri presso la struttura di Tappino.

Tre i decessi di giornata: non ce l’hanno fatta un uomo di 68 anni di Rotello (deceduto presso il proprio domicilio), un uomo di 57 anni di Campomarino che si trovava presso il carcere della cittadina bassomolisana e una donna di 84 anni di Termoli (deceduta presso l’area grigia del Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli.

Una persona che si trovava in malattie infettive si è aggravata ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva, mentre un paziente è migliorato ed ha lasciato la Rianimazione ed è tornato in reparto.

I nuovi ricoveri, come detto, sono 9, mentre si registrano 6 dimessi. Pertanto il numero dei ricoverati totali al Cardarelli è di 74, di cui 66 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su 880 tamponi processati, sono 73, con una percentuale di positivi su tamponi che scende all’8,2%. Ancora Termoli e Campomarino i centri più colpiti.

I nuovi positivi (73) sono:

2 Bojano

6 Campobasso

1 Campodipietra

10 Campomarino

3 Ferrazzano

1 Frosolone

1 Guglionesi

1 Isernia

4 Larino

1 Montagano

1 Montefalcone nel Sannio

3 Montenero di Bisaccia

4 Palata

3 Petacciato

1 Portocannone

2 Ripalimosani

1 San Giacomo degli Schiavoni

7 San Martino in Pensilis

4 Santa Croce di Magliano

17 Termoli

I guariti di oggi sono 59, pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1555, mentre i totali da inizio emergenza sono 9371.

I guariti sono saliti a 7510, i decessi a 306.

In isolamento si trovano 1622 cittadini.