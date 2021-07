Covid. Sale da 0.63 a 0.66 l’indice Rt nazionale, cresce anche l’incidenza

Molise terz’ultimo nella graduatoria per incidenza settimanale ogni 100mila abitanti. Tutte le regioni restano in zona bianca. Variante Delta in aumento. Otto regioni a rischio moderato

Cresce, anche se di poco la curva dei contagi (qui i dati del bollettino di ieri 8 luglio) e si registra un leggero aumento anche dell’indice di trasmissibilità Rt Italia e dell’incidenza settimanale di nuovi casi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda questi ultimi due indicatori, questa settimana l’Indice Rt Italia sale allo 0.66 (la scorsa settimana era 0.63). Mentre l’incidenza cresce da 9 a 11 casi. Salgono a 8 le regioni a rischio moderato. E’ quanto si ricava dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss, che ritiene necessaria particolare attenzione.

La Cabina di regia è riunita oggi per valutare il monitoraggio settimanale dell’Istituo superiore si sanità. E come riferisce “quotidiano.net”anche oggi come era accaduto sette giorni fa per la prima volta dopo mesi il ministro della Salute Roberto Speranza non firmerà ordinanze sui colori delle regioni: tutte infatti mantengono i dati da zona bianca (incidenza settimanale ogni 100mila abitanti sotto i 50).

La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio Iss.

In particolare, l’Iss mette l’accento sulla necessità della vaccinazione. “E’ necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità

Il rischio delle regioni

L’Iss rileva che l’andamento della curva dei contagi “mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione con aumento nel numero di Regioni/PA classificate a rischio epidemico moderato”. In particolare solgono a 8 le Regioni/Province autonome a rischio moderato mentre sono 13 quelle a rischio basso.

L’aumento dei contagi nelle regioni

Rispetto ad una settimana fa nella maggioranza delle regioni italiane si registra un aumento dei nuovi contagiati. Vediamo gli aumenti e le diminuzioni in percentuale. Tra parentesi anche il dato dell’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti: come si può vedere i dati sono ancora nettamente sotto la soglia dei 50)”.

Marche + 131% (incidenza 16)

Veneto + 95% (11)

Sardegna + 63% (9)

Toscana + 45% (11)

Liguria + 30% (5)

Campania + 29% (16)

Lazio + 22% (10)

Sicilia + 17% (18)

Lombardia + 17% (9)

Piemonte + 14% (5)

Calabria + 13% (12)

Emilia Romagna + 13% (9)

Abruzzo + 9% (15)

Friuli Venezia Giulia + 3% (8)

Provincia di Bolzano + 2% (8)

Valle d’Aosta – 60% (5)

MOLISE – 58% (4)

Basilicata – 30% (10)

Provincia di Trento -7% (5)”.