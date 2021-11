Covid, sale ancora l’indice nazionale di contagio. Rt tocca quota 1,21

Cresce ancora l’impatto del Covid in Italia. Nell’ultima settimana l’indice Rt è salito a 1,21 rispetto all’1,15 di sette giorni prima e l’incidenza anche è aumentata a quota 78 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 53 dello scorso rilevamento. Cresce ancora l’occupazione dei posti letto – si legge su Quotidianosanità.it – ma nessuna Regione rischia la zona gialla anche se tutte sono a rischio moderato e il Friuli Venezia Giulia rischia seriamente di arrivare all’alto. È quanto emerge dal report della Cabina di regia relativo al periodo 1-7 novembre.



“L’incidenza settimanale – si legge nel report – a livello nazionale continua ad aumentare. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con ricovero ospedaliero è sopra la soglia epidemica. Questo andamento va monitorato e controllato con estrema attenzione anche alla luce della intensa recrudescenza epidemica in corso nei Paesi vicini del centro-est Europa.



“Una più elevata copertura vaccinale – si raccomanda – , il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti”.